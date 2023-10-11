Nesli tükenmek üzere... Çizgili sırtlan yolun ortasında ölü bulundu!
Batman’da nesli tükenmekte olan ve 'kırmızı liste'de yer alan çizgili sırtlan yolun ortasında ölü halde bulundu. Sırtlanın araba çarpması sonucu öldüğü aktarıldı.
Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı liste'de yer alan çizgili sırtlan, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyünde karayollarına ait temizlik işçileri tarafından ölü halde bulundu.
ARABA ÇARPMASI SONUCU ÖLMÜŞ!
İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, çizgili sırtlanın araba çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Trollere devlette kadro!
- 'Efsane' şarkıcı İYİ Parti'nin adayı oldu!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- Bakan Tekin'den flaş 'ara tatil' açıklaması
- Kılıçdaroğlu 'Cemal Canpolat' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
- Samsunspor yeni hocasını resmen açıkladı!