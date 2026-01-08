Neslinin tükendiği düşünülüyordu... Anadolu parsına zarar vermenin cezası 45 milyon TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, 'memeliler', 'sürüngenler' ve 'kuşlar' olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

İLK KEZ 2019'DA FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli, Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu'da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli, 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ve listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

DNA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak isimlendirilen, bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların 8 alt türünden biri olan Anadolu parsı, Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olarak kabul ediliyor. Bölgede uzun yıllardır bilimsel araştırma yürüten uzmanlar, Anadolu parsının DNA'sını da çıkarmaya çalışıyor.

MAKALE HAZIRLANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den Dr. öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF- Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından bu konuda bir makale hazırlandı. Uluslararası uygulamalı ekoloji ve çevre araştırma dergisinde yayımlanan makaleyle dünya literatürüne giren ve Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu parsı' olarak kaydedilen Anadolu'nun gizemli efsanesiyle birlikte ISUBÜ ve DKMP uzmanlarının DNA çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLENEN 10 BİREYİN HEPSİ ERKEK

Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu tespiti yapılan Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi. Araştırmalara katılan bilim insanlarından alınan bilgilere göre, görüntüsü elde edilen bireylerin hepsi erkek. Bu durumun, dişilerin olmadığı anlamına gelmediği kaydedildi.





KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER

Listedeki diğer memeli türler ve tazminat bedelleri şöyle:

"Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 8,7 milyon TL. Çizgili sırtlan 3,6 milyon TL. Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 940 bin TL. Karakulak ve vaşak 870 bin TL. Alageyik 720 bin TL. Kızılgeyik 580 bin TL. Yaban kedisi ve saz kedisi 290 bin TL. Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 220 bin TL. Boz ayı 130 bin TL. Akdeniz foku 120 bin TL. Su samuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL. Karaca 45 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL. Ada tavşanı 5 bin TL. Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yaban domuzu 4 bin 500 TL. Diğer memeli türleri de 3'er bin TL." (