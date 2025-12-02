Cumhuriyet Gazetesi Logo
Netflix'in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yeni karar

2.12.2025 16:17:00
Yağmur Sarı
Münevver Karabulut cinayetini konu alan Netflix belgeseli, ailenin açtığı dava sonrası mahkeme tarafından tüm mecralarda durduruldu. “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” için verilen tedbir kararı, belgeselin akıbetini belirsiz bıraktı.

Türkiye’nin en acı ve hafızalara kazınan olaylarından biri olan Münevver Karabulut cinayeti, sosyal medyada son günlerde yeniden gündeme gelirken, Netflix’in hazırladığı belgeselle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FRAGMANLA DUYURULMUŞTU

Netflix, cinayeti konu alan belgesel için geçtiğimiz hafta “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla bir tanıtım fragmanı yayımlamış ve çalışma kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. Fragmanın gündem olmasının ardından Karabulut ailesi, belgeselin hazırlanışına ve yayımlanmasına tepki göstermişti.

AİLE DAVA AÇTI, MAHKEME DURDURDU

Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla belgeselin yayınının durdurulması için dava açtı. Mahkeme, aileyi haklı bularak belgeselin tüm mecralarda durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“…Davaya konu ‘Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası’ isimli belgeselin sosyal medya, televizyon, Netflix veya herhangi bir mecrada satımı, dağıtımı ve yayınlanmasının durdurulması yönünde ihtiyati tedbirin kabulüne;

2- Karar gereğinin yerine getirilmesi için ilgili yayın kuruluşlarına müzekkere yazılmasına,

3- Ara kararın taraflara tebliğine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içinde Mahkememiz nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.”

NE OLMUŞTU?

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir’in tutuklu olması nedeniyle süreci yakından takip eden Epözdemir’in avukatı Murat Öksüz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada belgeselin Münevver Karabulut’un anne ve babası başta olmak üzere ailesinden izin alınmadan çekildiğini vurgulamıştı.

Karabulut ailesi, kızlarının ölümünün “ticari bir hale getirilmesinden” rahatsızlık duyduğunu belirtmiş; avukat Murat Öksüz ise belgeselin yayına girmesini engellemek için tedbir talebi dahil tüm yasal yolların kullanılacağını ifade etmişti.

