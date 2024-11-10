Netgsm’den ‘engel’ iddiası: ‘Turkcell, baz istasyonlarına erişimimizi engelliyor’

Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:42

Güncelleme: 10.11.2024 - 19:46

Türkiye’nin dördüncü operatörü Netgsm resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baz istasyonu hizmeti aldığı Turkcell’in baz istasyonlarına erişimini engellediği iddia etti.

Netgsm’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör, BTK Kurul Kararı'na RAĞMEN 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir. Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz.”

KAMUOYUNA DUYURULUR.

Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör, BTK Kurul Kararı'na RAĞMEN 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir. Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle… — Netgsm (@NET_GSM) November 9, 2024

ADEM ÖCAL’DAN AÇIKLAMA: BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?

Geçen yıldan bu yana faaliyet gösteren firma, kısa bir süre önce tüm tarifelerinde ortalama yüzde 68 gibi ciddi bir zam yaptığını açıkladı.

Öte yandan, Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Linkedin hesabından sert bir açıklama paylaştı. Öcal açıklamasında maliyetlerinin geriye dönük yüzde 257 artırıldığını söyledi.

Öcal, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Eşkıyalık, kamu otoritesinin etkisiz olduğu, güçlüye değil zayıfa işlediği yerde olur.

*Bu eşkıyalık;* ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşı üç mobil operatörün yüksek telefon ücreti kıskacından kurtarıp nefes aldıran Netgsm 'in, piyasaya girişini engelleme, yok etme ve vatandaşın yüksek ücretlerle soyulmasına devam edilmesi eşkıyalığıdır.

Netgsm'in erisim hizmeti aldığı mobil operatör; 5 Kasım 2024 ten itibaren Netgsm'den yeni hizmet alacak abonelerin mobil çağrı başlatma erişimini, BTK 'nın "engelleyemezsin" kararına rağmen engelledi. Yani devleti dinlemedi.

Mevcut çalışmakta olan 100.000 abonenin hizmet almasını engelleyemediler. Çünkü o zaman halka malolurdu.

“DEVLETİMİZE GÜVENEREK SESİMİZİ ÇIKARMADIK”

Maalesef halka malolmayan hiçbir şeye neredeyse hiç çözüm getirilmiyor.

Devletimize güvenerek 3 gündür sesimizi çıkarmadık. Bekledik. Durum hala devam ediyor.

Üstelik maliyetlerimiz 19 nisandan bu yana geriye dönük olacak şekilde %257 artırıldı. Yani geçmise dönük haraç da ödeyeceğiz. Üstelik hem geriye dönük aboneden almamız sözkonusu değil hem de mobil operatörden aldığımız hizmetin 3 katını ödemişken 9 kat ödeyeceksin deniliyor.

“BU HARAÇ PİYASAYA GİRİŞİMİZİ ENGELLEYEN BİR TAŞ HALİNDE ÖNÜMÜZE KONDU”

Teşekkür ederim. Hiç olmazsa İlgili operatöre, "erişim hizmeti vermeye devam edeceksin" dendi. Bari bu haracı bize ödetmeseydiniz. Ben Isparta'nın Aksu ilçesinin Koçular köyünden bir yörük çocuğuyum. Öyle geçmişten gelen sermayem falan yok. Bu haraç piyasaya girişimizi engelleyen büyük bir taş halinde önümüze konmuş oldu.

Bundan sonra; maliyetleri arttığı için Netgsm, ücretini artırmak zorunda kalacak. Mevcut aboneleri erimeye başlayacak. Zaten yeni abone de alamadığı için abone sayısı gittikçe azalacak. Bu arada Netgsm'e birkaç para cezası da keserek iyice mecal bırakılmayacak. Tabiki BTK nın kararını uygulamayan imtiyazlı mobil operatöre de göstermelik bir ceza kesilecek.

Kalan aboneler için kampanyalar düzenleyip onları kendilerine taşıyabilecekleri kadar taşıyacaklar. Sonra da arabağlantıyı kapatıverecekler.

“TAM DA OLİGOPOL MOBİL FİRMALARIN TEKELLERİNİ SÜRDÜRECEKLERİ BİR ORTAM OLUŞUR”

Olacak olan bu, hesabedilen de bu değil mi?

Ondan sonra da halkı yüksek telefon faturalarıyla soyabildigin kadar soy denilmiş olmayacak mı?

Netgsm'i bu şekilde yok ettikten sonra artık hiçbir işletmeci mvno olmaz, olsa bile tüketicilerin mvno lara güveni kalmaz.

Tam da, oligopol mobil firmaların tekellerini sürdürecekleri ortam oluşmuş olur.

“BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?”

Netgsm'in erisim hizmeti aldığı mobil operatör, devleti takmayan bu cesaretini nereden alıyor? diye sorulması gerekmez mi?

Bu cesaret aldığı güçler, telefon ücretlerin yüksekliğinden oransal olarak en çok etkilenenlerin; gelir seviyesi düşük geçim sıkıntısı çekenler olduğunu görmüyorlar mı?

Devlet adına, vatandaş adına bu operatörlerin başına getirilenler veya getirenler, telefon ücretlerinin yüksekliğinden her ay zorlananların çokluğu karşısında, her çeyrekte "finansal tablolarımız çok iyi" diye yayın yapmaları bana göre çok ayıp.

Garibanların ahını yayınlıyoruz deseler daha doğru olurdu.”