Turkcell'den milletvekillerine ayrıcalıklı paket: Yurttaşa 850 vekillere 286 TL!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:33

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:33

GSM operatörlerinin faturalara yaptığı yüksek zamlar gündemde kalmaya devam ediyor. Kullanıcılardan talep edilen yüksek fiyatlar tartışılırken, Turkcell'in 17 bin 2 TL asgari ücret alan yurttaşa 850 TL'den sunduğu paketi, 170 bin TL maaş alan milletvekillerine 286 TL'ye vermesi dikkat çekti.

Telefon operatörlerinin yüksek tarifeleri, kamuoyunda tepkilere yol açarken, Turkcell’in milletvekilleri için uyguladığı kampanya ise özel bir durum olarak öne çıktı.

AYNI PAKET YURTTAŞA 1200 LİRA

Turkcell, milletvekillerine 50 GB internet, 3 bin dakika her yöne ve 5 bin dakika grup içi konuşma paketini 286 TL'ye sabitledi. Bu paket, vergiler dahil 286 TL 41 kuruşken, aynı paket yurttaşlara aylık 1200 TL'den satılıyor. Yıllık taahhüt veren kullanıcılar ise 900 TL ödüyor.