Nevşehir balon faciasında karar

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:44

Nevşehir'de 18 Ekim 2022'de meydana gelen sıcak hava balonu kazasına ilişkin davada karar verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan pilot Mustafa Emin, asli kusurlu bulunarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık balon pilotu Mustafa Emin duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, sanığın "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, sanığın iniş sırasında hava koşullarının uçuş için uygun olmayan limitleri aştığını ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirtti. Eğimli arazide rüzgar şiddetinin artması sebebiyle mecburi sert iniş gerçekleştiren sanığın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda balon pilotu Mustafa Emin, "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim 2022'de Avanos ilçesinde Zelve Ören Yeri’nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak beldesi Killik bölgesine sert iniş yapmıştı. Kazada İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetmiş, 5 turist ise yaralanmıştı.