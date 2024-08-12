Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan 'Eleştiri Meclisi'ne davet
İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; 16 Ağustos 2024 Cuma akşamı düzenleyecekleri ‘Eleştiri Meclisi’ programına şehirdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile mahalle muhtarları ve yurttaşları davet etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; 16 Ağustos Cuma akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ‘Eleştiri Meclisi’ programında halkın eleştiri ve önerilerini dinleyecek.
"Ortak akıl ve istişare anlayışıyla hemşehrilerimizle buluşmaya, öneri ve eleştirilerini dinleyerek çözüm odaklı hizmetler üretmeye çalışıyoruz” diyen Başkan Arı, saat 19.00’da başlayacak olan programa tüm hemşehrilerini davet etti.
Arı; "Bütün siyasi partilerimizin temsilcileri, 22 mahallemizin muhtarları, ‘şehrimiz adına sözümüz var’ diyen STK temsilcileri, değerli hemşehrilerim; siz bizim görmeyen gözümüz, duymayan kulağımızsınız. Hata ve eksiklerimizin sıkıntısını yaşayanlarımızsınız. Lütfen şehrimiz ve belediyemizle alakalı eksiklikleri beraber istişare edelim. Şehrimizin derdi ile dertlenen tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.
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