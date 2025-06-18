Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nevşehir'de 64 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Nevşehir'de 64 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

18.06.2025 10:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Nevşehir'de 64 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı. Eşzamanlı olarak 64 adrese düzenlenen operasyonlarda; 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap yakalandı.

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #Nevşehir #gözaltı

İlgili Haberler

Ekiplerden Bergama'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 5 bin 990 adet geçirildi...
Ekiplerden Bergama'da 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 5 bin 990 adet geçirildi... İzmir’in Bergama ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 5 bin 990 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te salça paketleri arasında uyuşturucu çıktı
Bitlis'te salça paketleri arasında uyuşturucu çıktı Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var! Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; toplam 270 gram esrar ele geçirildiği aktarıldı.