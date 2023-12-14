Nevşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı!

Nevşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 11 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:30
Nevşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

183 personelin katıldığı, 641 yabancı uyruklunun kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada yurda yasadışı yollardan giren ve seyahat belgesi bulunmayan 11 kaçak göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınırdışı işlemleri için çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine teslim edildi.


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