Çanakkale açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 76 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’, Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurdukları lastik botlar içinde 76 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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