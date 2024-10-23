Nevşehir'de 4 kişi 'mangal dumanından' zehirlendi

Nevşehir’de aynı aileden 4 kişi, ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlendi.

Nevşehir'de 4 kişi 'mangal dumanından' zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:47

Merkeze bağlı Boğaz köyünde dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçileri ısınmak için mangal içine ateş yaktı.

Çadırın içinde yakılan mangaldan çıkan dumandan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişiyi zehirlendi. Diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatice G. (56), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (5) Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"BAĞIRMA SESLERİ DUYDUK"

Olayı anlatan Mehmet Ali Aktüy “Yan çadırdan bağırma sesleri duyduk. Hemen çadıra gittik. Yerde bir bayan yatıyordu. Çadırın içinde ısınmak için mangal yakmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Çadırda 7-8 kişi kalıyorlardı. Zehirlenen şu an için 4 kişi” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Nevşehir

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