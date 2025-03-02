Nevşehir'de acı olay: Motorla bariyerlere çarpan 21 yaşındaki Serhat kurtarılamadı

Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de acı olay: Motorla bariyerlere çarpan 21 yaşındaki Serhat kurtarılamadı
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AA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:16

Serhat Erdoğan'ın (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı motosiklet, Nevşehir-Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Nevşehir

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