Nevşehir'de bir yurttaş pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Nevşehir'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:12
Nevşehir'de bir yurttaş pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti
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Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan G. ile Ü.K. karşılaştı. Bu kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ü.K. aracından aldığı pompalı tüfekle Gökhan G'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Ü.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.


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