Kartal'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kartal, TEM Bağlantı Yolu’nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada 54 yaşındaki Mukaddes Özkan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci kaza, Samandıra Kartal Bağlantı Yolu’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Balaman yönetimindeki 38 HE 686 plakalı otomobil, Samandıra istikametine ilerlediği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen Mukaddes Özkan’a çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle 54 yaşındaki Özkan yolda savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kazaya karışan araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Mukaddes Özkan’ın cansız bedeni ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Otomobil sürücüsü Mustafa Balaman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Samandıra Kartal Bağlantı Yolu, Samandıra istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Cenazenin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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