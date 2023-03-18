MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Nevşehir'in MHP'li Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında geçirdi.

AA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:41
MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


trafik kazası MHP Nevşehir

İlgili Haberler

Son Dakika: MHP de Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı

Son Dakika: MHP de Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı
Malatya’da depremde ağır hasar alan MHP il binası çöktü!

Malatya’da depremde ağır hasar alan MHP il binası çöktü!
Güldür Güldür MHP'nin hedefinde: Oyuncu kadrosunun çoğunluğu sol düşünceye mensup

Güldür Güldür MHP'nin hedefinde: Oyuncu kadrosunun çoğunluğu sol düşünceye mensup

En Çok Okunan Haberler