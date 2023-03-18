MHP'li iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:41

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 23:41

Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.