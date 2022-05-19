Manisa'da traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti
Manisa'da traktörden düşüp tekerleğin altında kalan çocuk işçi Murat Koyuncu hayatını kaybetti. Koyuncu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken ekipler, traktör sürücüsünü 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alıp, adliyeye sevk etti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, traktörün römorkundan düşüp, tekerleğin altında kalan çocuk işçi 14 yaşındaki Murat Koyuncu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Traktörü kullanan 39 yaşındaki R.Y. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıpınar'dan ova bölgesi yönüne giden R.Y.'nin kullandığı 45 N 8493 plakalı traktörün arkasında takılı iki römorktan öndekinin arka kapağı açıldı.
Traktörün römorkunda yolculuk yapan çocuk işçi Murat Koyuncu, yere düştü. Traktörün arkasında takılı ikinci römorkun tekeri Koyuncu'nun üzerinden geçti. Ağır yaralanan Koyuncu, yakınları tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'dan ailesiyle tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışmak için Turgutlu'ya geldiği öğrenilen Koyuncu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarma, traktör sürücüsü R.Y.'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alıp, adliyeye sevk etti.
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