Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Nevşehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:48
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Nevşehir-Kayseri karayolu Avanos ilçesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nevşehir otomobil kaza

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