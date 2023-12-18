Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Nevşehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Nevşehir-Kayseri karayolu Avanos ilçesi yakınlarında saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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