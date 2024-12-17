Nevşehir'de kaçak balık avına suçüstü: 2 kişi yakalandı
Nevşehir’de şişme bot ile Kızılırmak nehrinde kaçak balık avlayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tuzköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkii Kızılırmak Nehri kıyısında yapılan denetim ve kontrolde, İ.D. ile N.M. isimli şahısların şişme bot ile elektrik kullanmak suretiyle kaçak balık avlayacakları tespit edildi.
Jandarma tarafından izinsiz balık avladıkları tespit edilen 2 kişi göz altına alınırken balık avlamada kullandıkları 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 1 adet akü, 2 adet kürek ve 1 adet balık toplama kepçesi ele geçirildi.
Yasak yöntemlerle balık avcılığında kullanılan malzemeler ile İ.D. ve N.M. isimli şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Balık avcılığı #balık
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