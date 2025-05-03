Nevşehir'de korkunç olay... Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu!
Acıgöl ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki kum ocağı mevkiinde koyunlarını otlatırken arazide battaniyeye sarılı ceset gören çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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