Nevşehir'de kuvvetli rüzgar: Çatının altında kalan 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de bağ evinde kuvvetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalan 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kuvvetli rüzgar: Çatının altında kalan 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:35

Alınan bilgiye göre, Nar beldesi Aşağı Mahalle Öz mevkisinde bulunan bağ evinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle sac metalden oluşan çatı, yerinden sökülerek savruldu.

Bu sırada bahçede çalışan 2 kişi, parçaların çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın gece saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor.


Etiketler: #Nevşehir #Rüzgar #Çatı

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