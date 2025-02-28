Kriptoda Trump rüzgarı diniyor: Toparlanma beklenmiyor!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:22

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:22

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından kripto para piyasasında yaşanan heyecan dalgası kısa sürede yerini düşüşe bıraktı. En büyük dijital para birimlerinden bazıları, elde ettikleri kazançların büyük kısmını kaybederek, son haftalarda keskin bir düşüş yaşadı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeyi planladığına dair sinyaller veya Trump yönetiminden gelen kripto dostu düzenlemelere dair net açıklamalar beklerken, piyasada herhangi bir toparlanma öngörülmüyor.

BITCOIN'DE DEV DÜŞÜŞ

Bitcoin, 20 Ocak’taki zirvesinden yüzde 21 oranında düşerek, Trump’ın Kasım ayındaki başkanlık zaferinin hemen sonrasındaki seviyelere geriledi. Diğer kripto paralar ise daha hızlı değer kaybetti; ether, Aralık ayından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kaybı yaşadı. Trump’ın meme coin’i, Ocak ayındaki zirvesinden yüzde 80 oranında düşüş gösterdi.

Trump, başkanlık kampanyası sırasında “kripto başkanı” olma sözü vererek, ulusal bir bitcoin stoku oluşturma ve kripto dostu düzenlemeler yapma vaatlerinde bulunmuştu. Ancak, bu dönemde kripto fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olmadı.

Trump, göreve geldiğinde, dijital varlıklarla ilgili düzenlemeleri elden geçireceğini belirtmişti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bazı kripto şirketlerine yönelik soruşturmaları geri çekmiş, ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase'e açılan davayı düşürmüştü. Ancak bu adımların kripto para fiyatlarına pek etkisi olmadı.

TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Piyasa uzmanları, özellikle daha şahin bir para politikası ve gümrük vergisi tehditlerinin etkisiyle kripto fiyatlarının toparlanmasını beklemediklerini belirtiyor. CoinShares'in araştırma müdürü James Butterfill, piyasanın Trump’tan gelen gelişmeler konusunda hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Butterfill, kripto fiyatlarının ancak daha fazla netlik kazandıkça toparlanabileceğini belirtti.

Global kripto piyasasında son dönemde önemli bir değer kaybı yaşandı. CoinMarketCap verilerine göre, Aralık ayındaki zirveden bu yana toplamda 1 trilyon dolarlık bir kayıp yaşandı. Şu anki piyasa değeri ise 2,76 trilyon dolar civarında.

Trump’ın yeni kurduğu kripto çalışma grubunun raporlarının açıklanması bir ay daha sürecek, bu da bazı yatırımcıların beklentilerini düşürmelerine yol açtı. Analistler, net bir düzenleyici çerçeve veya yeni ETF onayları gibi büyük bir katalizörün kripto piyasasında duyguları daha kararlı bir şekilde değiştirebileceğini belirtiyor.

Bazı piyasa gözlemcileri ise hala yükseliş beklentisi taşıyor. Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, Bitcoin’in 500.000 $ seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bunun temelinde yeni alıcıların piyasaya girmesi ve hedge fonlarının kripto alımlarına devam etmesi yer alıyor.