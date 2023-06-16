Nevşehir'de şüpheli ölüm: 6. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Nevşehir'de Zeliha Usalan (45) 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:45
Nevşehir'de şüpheli ölüm: 6. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
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Nevşehir'in Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana gelen olayda, 6. kattaki evinde yalnız bulunan evli ve 2 çocuk annesi Zeliha Usalan, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasındaki pencereden zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Nevşehir Kadın Pencere

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