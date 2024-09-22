Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Nevşehir-Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:51

Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Nevşehir-Aksaray kara yolunda meydana geldi.

Nevşehir'den Alanya'ya turistleri taşıyan Aydın E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, minibüsteki 15'i turist, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün yedek şoför Erdoğan Çetin, "Ben arkada uzanıyordum. Kaydırmış. Bir anda araç bu tarafa döndü. Kapadokya'dan Alanya'ya gidiyorduk" dedi.


Etiketler: #Nevşehir

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