Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'in Acıgöl ve Gülşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 52 kök kenevir, 241 gram kenevir tohumu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca ve buna ait 3 şarjör, havalı tüfek, 1203 fişek, 500 havalı tüfek saçması ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????
Etiketler: #adli kontrol #Nevşehir
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