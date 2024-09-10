Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ve Gülşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:44

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 52 kök kenevir, 241 gram kenevir tohumu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca ve buna ait 3 şarjör, havalı tüfek, 1203 fişek, 500 havalı tüfek saçması ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????


Etiketler: #adli kontrol #Nevşehir

İlgili Haberler

Yolda panik anları... Nevşehir'de seyir halindeki TIR alev alev yandı!

Yolda panik anları... Nevşehir'de seyir halindeki TIR alev alev yandı!
Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan 'Eleştiri Meclisi'ne davet

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan 'Eleştiri Meclisi'ne davet
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler