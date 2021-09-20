Nevşin Mengü'nün babası, Türk siyasetçi ve avukat Şahin Mengü kimdir?

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:38

Türk siyasetçi ve avukat Şahin Mengü, yaşamını yitirdi. Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşındaydı.

Ölüm haberini Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Koncuk, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür" ifadelerini kullandı.

Haberin duyulmasının ardından, 'Şahin Mengü kimdir?' sorusu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki bir dönem Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenen ve gazeteci Nevşin Mengü'nün de babası olan Şahin Mengü kimdir?

İşte Mengü'nün hayatı ve siyası kariyeri...

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948 tarihinde Kastamonu İnebolu'da doğdu. Baba adı Bekir, anne adı Habibe Süreyya idi.

1967 yılında CHP Ankara İl Geçlik Kolu üyesi olarak siyaset hayatına girdi. 1972 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Barosu’na kayıt olup serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Şahin Mengü, 2002 ve 2006 yıllarına CHP Parti Meclisi'ne seçildi. 1980 yılından bu yana CHP tüzel kişiliğinin (CHP – SODEP - SHP) sürekli olarak avukatlığını üstlendi. Tüm Genel Başkanların vekilliğini yaptı. Ayrıca çok sayıda gazetecinin vekilliği görevini yerine getirdi.

2007 genel seçimlerinde CHP’den XXIII. Dönem (22.07.2007 – 12.06.2011) Manisa Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.

Türk Eğitim Derneği, Türk Hukuk Kurumu ve Uluslararası Avukatlar Birliği üyesi olan Şahin Mengü, Evli ve iki çocuk babasıydı. Kızlarından biri gazeteci Nevşin Mengü'ydü.

ECEVİT'İN VE BAYKAL'IN AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Mengü, ayrıca eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmişti.