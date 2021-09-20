Son dakika: Şahin Mengü hayatını kaybetti
CHP eski milletvekili Şahin Mengü'nün, hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Ankara'daki evinde rahatsızlanan Mengü, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavi altına alınan Mengü'nün burada fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Gazeteci Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı.
Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun.— nevsin mengu (@nevsinmengu) September 20, 2021
ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?
Şahin Mengü, 4 Nisan 1948’de Kastamonu İnebolu’da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya’dır. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıydı. Mengü'nün kızı Nevşin Mengü gazetecilik yaparken oğlu Burak Mengü de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Mengü, 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP’ den Manisa milletvekili seçilmişti.
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