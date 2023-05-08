Nevzat Aydın'dan İmamoğlu'na destek

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:13

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:13

Yemeksepeti'nin CEO’su Nevzat Aydın, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu için, "Kaybettiği mücadele yok henüz" dedi.

Nevzat Aydın'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Kaybettiği mücadele yok henüz. Kalleşçe yapılan saldırılar da onu engelleyemez, üstelik taburla da korunmuyor."

Kaybettiği mücadele yok henüz. Kalleşçe yapılan saldırılar da onu engelleyemez, üstelik taburla da korunmuyor. pic.twitter.com/6K3Vbcs6su — Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 7, 2023



