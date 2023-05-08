Birce Akalay'dan Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıya sert tepki: 'Bu kötülük bir gün bitecek elbet'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:39

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaşananlara birçok ünlü isimden de tepki yağdı.

Saldırıyı kınayan isimlerden biri de ünlü oyuncu Birce Akalay oldu.

"BU KAOS BİR GÜN BİTECEK ELBET"

Akalay, 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'daki saldırıya ilişkin paylaştığı videoyu alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim. Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı.Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet."

Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim. Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı.Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet. https://t.co/fHAH2nzxz1 — BirceAkalay (@BrcAkalay) May 7, 2023

"MİLLİYETÇİLİK' İLKESİ İLE ÖRTÜŞEMEZ..."

Ardından bir tweet dizisi paylaşan Akalay, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum’da Sn. Ekrem İmamoğlu’na yönelik saldırıyı tüm kalbimle kınıyorum. Maalesef insanların canına kast edebilecek seviyede vandalizm ve fanatizimi 'Milliyetçilik' ile karıştıran kişiler, derdini konuşarak ya da tartışarak dile getirebilecek eğitim ve gelişmişlik düzeyine ulaşmanın, bunun için çok çalışmanın, gerçek Milliyetçilik olduğunu biliyor olsalardı.

Güzel kardeşim,bizleri şiddete ve vandallığa sürükleyen hiçbir tavır Atatürk İlke ve İnklâpları’ndaki 'Milliyetçilik' ilkesi ile örtüşemez. Tüm bu çaba içimizdeki vatan sever duygularımızı kullanmak içindir.Umarım yakın zamanda ülkemizde her düşüncenin kendini özgürce ifade edebildiği, her gencin hakkı olan eğitim ve öğretimin daha ulaşılabilir olduğu,sevgi ve adaleti merkezine alan demokrasi kalemlerinin artık ülkemiz için huzuru inşa ettiği günlere kavuşabiliriz."