Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'

Narin Güran davasında karar açıklandı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Nevzat Bahtiyar'ın avukatından açıklama geldi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 22:30

Narin Güran davasında karar açıklandı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme ve yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı kararın ardından X hesabından paylaşım yaptı. 

"BERAAT" NOTU İLE PAYLAŞTI

Av. Ali Eryılmaz paylaşımında, "Nevzat cinayetten beraat" notunu düştü. Eryılmaz ayrıca, "Adalet yerini buldu. Birlikte başardık. Varlığınız bize güç ve motivasyon verdi" şeklinde paylaşım yaptı.




Etiketler: #Narin Güran #avukat #dava

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