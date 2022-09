New York’da, Anadolu esintileri festivali

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:28

Anadolulu Sanatçılar Festivali, 1 Ekim itibariyle New York’ta açılacak.

Pandemi dönemi boyunca büyük zorluklar yaşayan ressamlara destek amaçlı bir sergi fikri olarak başlayan proje, diğer alandaki sanatçıların katılımları ile festival haline getirilmiş. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğunun da aralarında olduğu, Dr. Tamer Seçkin başta olmak üzere New York’da yaşayan iş insanlarının ve işletmelerin sponsorluk katkılarıyla, hazırlanan, Anadolu Sanatçıları Festivali (The Anatolian Artists Festival), kökeni Anadolu'ya değen ressam, çini ve fotoğraf alanlarında toplam 14 sanatçının yer alacağı festival iki bölümden oluşuyor.

Manhattan’da girişi ücretsiz, kar amacı olmadan toplum yararına hazırlanan festival, Blue Galeri olarak bilinen ünlü sergi salonunda gerçekleştirilecek. Birinci bölümü 1 ile 13 Ekimler arası, ikinci bölümü 15 ile 30 Ekim arası yapılacak. Festivalin olduğu bazı günler, yine Anadolu kökenli sahne sanatçıları festivale renk katmaya hazırlanıyor. Bunların arasında ünlü müzisyenler, şairler ve tiyatro sanatçıları yer alıyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre, festivalin ikinci amacı, çok uzun zamandır biraraya gelemeyen toplumumuza imkan tanımak ve pandemi sonrasında dayanışmayı artırarak, köprüler kurulmasını sağlamak. Anadolulu Sanatçılar Festivali'ne, New York ve civarında yaşayan sanat severlerin büyük ilgi göstemesi bekleniyor.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çini Sanatçısı olan Almula İdil Kılıç festivale İzmir' den katılıyor. Sanatçı ülkemizi ve çini sanatını temsilen davetli tek çini sanatçısı olarak festivalde yer alacaktır.