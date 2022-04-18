Niğde Kemerhisar'da 11 saattir elektrikler kesik: "İkinci bir Isparta vakası olsun istemiyoruz"
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde şiddetli fırtına nedeniyle bugün saat 11.00’den bu yana elektrikler kesik. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "İkinci bir Isparta vakası olsun istemiyoruz. Bundan yaklaşık iki ay önce yine 24 saatten fazla elektrik kesintisi olmuştu, yoğun kar yağışı nedeniyle. Şimdi ise fırtına var” dedi.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde şiddetli fırtına nedeniyle saat 11.00’da elektrikler kesildi ve belde sakinleri 11 saattir elektriksiz yaşıyor.
Yurttaşlar mum ve gaz lambası ışığıyla evini aydınlatıyor. Kemerhisar’a 10 Şubat’ta da yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saate yakın elektrik verilememişti.
"ÖZELLEŞTİRME YAPILAN BEŞLİ ŞİRKETLER ELEKTRİĞİ DE MUNDAR ETTİ"
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, beldede gaz lambası ışığında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Niğde'nin Kemerhisar kasabasında 9 saattir elektrikler kesik, karanlıkta oturuyoruz. Evlerinde oksijen makinasına bağlı olan insanlar yaşıyor olabilir, onlar mağdur olabilirler. İkinci bir Isparta vakası olsun istemiyoruz. Bundan yaklaşık iki ay önce yine 24 saatten fazla elektrik kesintisi olmuştu, yoğun kar yağışı nedeniyle. Şimdi ise fırtına var, bu fırtınadan dolayı 9 saattir elektrikler kesik. Biz elektriğin biran önce verilmesini istiyoruz. Özelleştirme yapılan beşli şirketler elektriği de mundar etti. Alt yapısı tamamlanmayan elektrik hatlarının yapılması, halkı rezilliğe mahkum etmemeleri gerekmektedir.''
'İkinci bir Isparta vakası...'— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 18, 2022
Yurttaş karanlığa mahkum pic.twitter.com/jUWmiac72x
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