Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın: Vali'den açıklama!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:14

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:51

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen bir atölyede, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanlar, iş yerini tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Niğde Valisi Cahit Çelik, iş yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Burada konuşan Vali Çelik, "Elimizdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdik. İçeride kimse yok. Ölü veya yaralı yok. Atölyede genellikle plastik hammadde kullanıldığı için yangın büyüdü. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp, söndüreceğiz" diye konuştu.