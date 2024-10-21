Niğde'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5'i çocuk 7 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan S.E. (57) M.E. (35), E.E. (10) Ö.F.E. (2) A.E. (9) F.E. (14) ve H.E. (9) sobadan sızan karbonmonoksit gazındın zehirlendikleri gerekçesiyle Çiftlik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: #Niğde #karbonmonoksit gazı #karbonmonoksit
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