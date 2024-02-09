Feci ölüm... Karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi’nde iddiaya göre, yalnız yaşayan E.C.’den haber alamayan yakınları polise haber verdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri E.C.’yi evinde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinde E.C.’nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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