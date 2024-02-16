Çorum'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:01
Çorum'da bir kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Mustafalar Mahallesi Tosya Caddesi'ndeki ikametinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sadık K. (70), sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sadık K, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


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