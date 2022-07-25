Niğde'de 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde; arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran’ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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