Niğde'de devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Niğde'de Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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