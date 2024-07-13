Niğde'de devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 15:55
Niğde'de devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Niğde'de Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Niğde haberleri Trafik haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da piknik yolunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır’da piknik yolunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Muğla'da korkunç kaza... Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Muğla'da korkunç kaza... Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler