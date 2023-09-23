Niğde'de feci kaza... Baba ile oğlunu ölüm ayırdı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:01

Güncelleme: 23.09.2023 - 08:01

Tırhan-Yeşilgölcük karayolunda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Emrah Akbaba (35) yönetimindeki 51 ACK 726 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Muhammet D.'nin (31) kullandığı 38 ACA 757 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Emrah Akbaba'nın yaralandığı, otomobildeki babası Halil Akbaba'nın (74) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Diğer otomobilin sürücüsü Muhammet D. kazayı yara almadan atlatırken, Emrah Akbaba ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Halil Akbaba'nın cansız bedeni, jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğü bildirildi.