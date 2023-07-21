Niğde'de 'horoz dövüşü' operasyonu: 71 gözaltı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:25

Güncelleme: 21.07.2023 - 22:25

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horozu da kurtardı.

Horoz dövüştürenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.