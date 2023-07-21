Niğde'de 'horoz dövüşü' operasyonu: 71 gözaltı
Niğde'de horoz dövüştürerek hayvanlara işkence eden 71 kişi gözaltına alındı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horozu da kurtardı.
Horoz dövüştürenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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