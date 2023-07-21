Niğde'de 'horoz dövüşü' operasyonu: 71 gözaltı

Niğde'de horoz dövüştürerek hayvanlara işkence eden 71 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:25
Niğde'de 'horoz dövüşü' operasyonu: 71 gözaltı
Abone Ol google-news

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horozu da kurtardı.

Horoz dövüştürenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


Niğde horoz horoz dövüşü

İlgili Haberler

Hesapsız öten horozun nefesi tükendi, baygınlık geçirdi

Hesapsız öten horozun nefesi tükendi, baygınlık geçirdi
Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı

Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı

En Çok Okunan Haberler