Niğde'de iş cinayeti: İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü

Niğde'de bir inşaatın 5. katından düşerek yaralanan kalıp ustası, hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:50
Niğde'de iş cinayeti: İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü
Abone Ol google-news

İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta kendi inşaatlarında kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. (29), 5. kattan merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İ.E.B, kaldırıldığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İlgili Haberler

Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatı başladı

Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binası inşaatı başladı
Okulun yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü: Öğrenciler tahliye edildi

Okulun yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü: Öğrenciler tahliye edildi
Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi hayatını kaybetti

Üzerine inşaat demiri düşen fabrika sahibi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler