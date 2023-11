Okulun yanındaki inşaatın istinat duvarı çöktü: Öğrenciler tahliye edildi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:20

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:20

Olay, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1001. Sokaktaki Yavuz Selim İlkokulunda meydana geldi. İlkokulun yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı sağanak yağışın da etkisiyle çöktü. İnşaat çalışanları açık kalan kısımları brandayla kapatarak önlem almaya çalıştı.

İnşaatın temeli ise sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Çökmenin meydana geldiği adrese ihbar üzerine belediye ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Okulda bulunan olan öğrenciler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

“OKUL İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT GÖRÜNMÜYOR”

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Belediyeden arkadaşlarımız, burasıyla ilgili alınacak tedbirler için çalışıyorlar. Şu an itibariyle okulumuz için bir tehlike teşkil etmiyor okul geride kalıyor. Yukarıda yolda bir sıkıntı olabilir mi ona bakacağız, yukarıdaki bina için bir sorun teşkil eder mi onun için belediye ekiplerimiz çalışıyor. Bugün şu an itibariyle tedbir amaçlı öğrencilerimizi gönderdik ne olur ne olmaz diye ama şu an için bakıyorum okul için ciddi bir tehdit gözükmemekte. Yol ile yan bina için bir sorun olur mu diye bakacak arkadaşlarımız. Bir bilgim yok burası özel bir şahsın. Konut yapılacak muhtemelen" şeklinde konuştu.