4 Temmuz saldırganının kimliği belirlendi: Saldırı öncesi video yayınlamış

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ABD'deki 4 Temmuz Kutlama Yürüyüşü'nü kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 11:23

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlama töreni sırasında 6 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan saldırganın 22 yaşındaki İtalyan asıllı Robert Crimo olduğu belirtildi. 

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ABD 4 temmuz Saldırgan

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