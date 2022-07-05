4 Temmuz saldırganının kimliği belirlendi: Saldırı öncesi video yayınlamış
ABD'deki 4 Temmuz Kutlama Yürüyüşü'nü kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu.
ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlama töreni sırasında 6 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan saldırganın 22 yaşındaki İtalyan asıllı Robert Crimo olduğu belirtildi.
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