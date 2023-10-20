Niğde'de korkunç kaza: 16 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Niğde’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 20:23
Niğde'de korkunç kaza: 16 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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İlhanlı Mahallesi Yeni Terminal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Durmuş Emircan Öztürk hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazanın ardından ağır yaralanan Öztürk’ü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Durmuş Emircan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Niğde

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