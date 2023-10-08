Son dakika... Niğde'de deprem!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 06:47

Güncelleme: 08.10.2023 - 06:48

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.24'te Niğde'nin Bor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı

Sarsıntının derinliği 18.36 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'an yapılan paylaşım şu şekilde:

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüküğünü 3.8 olarak açıkladı. Rasathaneye göre depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.