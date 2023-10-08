Son dakika... Niğde'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 06.24'te Niğde'nin Bor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.36 kilometre olarak kaydedildi.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.24'te Niğde'nin Bor ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı
Sarsıntının derinliği 18.36 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'an yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 8, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Bor (Niğde)
Tarih:2023-10-08
Saat:06:24:38 TSİ
Enlem:37.674 N
Boylam:34.677 E
Derinlik:18.36 km
Detay:https://t.co/WAR8MFxHDg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüküğünü 3.8 olarak açıkladı. Rasathaneye göre depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 8, 2023
KURKCU-BOR (NIGDE) https://t.co/raUd10yBPD
08.10.2023, 06:24:38 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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