Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:05

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 5 ayrı "açıktan hırsızlık olayı" ile ilgili olarak 5 kişi, 4 ayrı "işyerinden hırsızlık" olayı ile ilgili 7 kişi, 3 ayrı "motosiklet hırsızlığı" olayı ile ilgili 3 kişi, "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" olayı ile ilgili 1 kişi, ‘evden hırsızlık’ olayı ile ilgili olarak ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 ayrı olayın şüphelisi 17 kişiyi gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlığa konu malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, yakalanan 17 hırsızlık şüphelisi şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.