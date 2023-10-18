Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı!
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 farklı hırsızlık olayına karışan 17 şahıs gözaltına alınırken, hırsızlığa konu malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda; 5 ayrı "açıktan hırsızlık olayı" ile ilgili olarak 5 kişi, 4 ayrı "işyerinden hırsızlık" olayı ile ilgili 7 kişi, 3 ayrı "motosiklet hırsızlığı" olayı ile ilgili 3 kişi, "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" olayı ile ilgili 1 kişi, ‘evden hırsızlık’ olayı ile ilgili olarak ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 ayrı olayın şüphelisi 17 kişiyi gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hırsızlığa konu malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edilirken, yakalanan 17 hırsızlık şüphelisi şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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