Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:53

Mumya filminin yönetmen koltuğunda Stephen Sommars oturuyor. Filmin senaristliğini Stephen Sommars ve Llyod Fonvielle üstleniyor. Peki, Mumya filminin konusu ne? Mumya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Mumya, antik bir şehri bulmaya çalışan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Yıl 1923... Amerikalı bir serüvenci olan Rick, bir antik mısır şehrini bulmak isteyen İngilizlerin rehberidir. İki İngiliz kardeşin bir tanesinin tek derdi ulaşmayı hayal ettiği hazinelerken ötekisi bilimsel bir çalışma yapmak üzere bu yolculuğa katılmıştır. Bilmedikleri şey ise binlerce yıl önce bu topraklarda yaşanan olaylardır. Diri Diri gömülen Hom-Dai, korkunç infazı esnasında geri dönmeye yemin etmiştir. Şehre varan üçlü, korkunç kara-büyüyü uyandırmak üzeredirler.

MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brendan Fraser

Rachel Weisz

John Hannah

Arnold Vosloo

Jonathan Hyde

Patrick Velasquez

Oded Fehr

MUMYA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mumya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.