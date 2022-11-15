Niğde'de otomobil, köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de Sıtkı Gümüş'ün (73), araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 12:21
Niğde'de otomobil, köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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Feci kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde meydana geldi. Sıtkı Gümüş yönetimindeki 51 KK 363 plakalı otomobil, Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı 06 CDU 379 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 yüksekliğindeki köprüden uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Niğde otomobil köprü

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