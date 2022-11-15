Niğde'de otomobil, köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'de Sıtkı Gümüş'ün (73), araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde meydana geldi. Sıtkı Gümüş yönetimindeki 51 KK 363 plakalı otomobil, Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı 06 CDU 379 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 yüksekliğindeki köprüden uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- Akit provokasyonuna suç duyurusu
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor