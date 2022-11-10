Son Dakika: TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi
Son dakika gelişmesi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi.
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