Niğde'de Özü Deresi’ni kirlettiği gerekçesiyle meyve suyu fabrikasına 130 bin TL para cezası kesildi

30 Aralık 2022 Cuma, 17:59

Niğde merkeze bağlı Aktaş beldesinden geçen Özü Deresi’nin çevresinde bulunan Göknur meyve suyu fabrikasına çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 130 bin TL para cezası kesildi.

"ÖNLEMLER MUTLAKA ALINMALI"

Niğde Çevre, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Abidin Özkaymak, Özü Deresi’ndeki kirlilik gerekçesiyle verilen para cezasının caydırıcı olmadığını söyledi.

Özkaymak, firmanın kimyasal atık tesisi kurması için zorlanması gerektiğini belirtti. Firmanın ikinci defa aynı suçu işlemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün 130 bin liralık cezayı 4 kata çıkarma yetkisinin bulunduğunu aktaran Özkaymak, buna rağmen kirliğin devam etmesi halinde, müdürlüğün; firmayı kapatma yetkisini kullanabileceğine dikkat çekti. Özkaymak, "Biz kapatmadan yana değiliz ama önlemler mutlaka alınmalı" diye konuştu.