AKP'li Samsun Büyükşehir'e çiftçilerin tepkisi sürüyor: "Tarım arazimizi elimizden aldıklarında ne yapacağız; çocuklar, vatandaş ne yiyecek?"

07 Ekim 2021 Perşembe, 19:42

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın denize döküldüğü Bafra'da geçimlerini tarımdan sağlayan yurttaşların arazileri; AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Yaş Sebze ve Meyve Ticaret Merkezi" projesi kapsamında kamulaştırılmak isteniyor. Yurttaşlar ise, geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına karşı çıkıyor.

Arazilerinin birçok sebze ve meyvenin üretimi açısından önemli olduğunu söyleyen yurttaşlar, suya ihtiyaç duyulmadığı, arazilerinin çevresinde sulama kanallarının da bulunduğunu vurguladılar.

Bafralı yurttaşların tek talebi ise, arazilerinin kendilerinde kalması.

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi İkinci Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat, yönetim kurulu üyeleri Murat Akar ve Veli Kebapçı, çiftçileri tarım arazilerinde ziyaret ederek, mücadelelerine destek verdiler.

'BETONLAŞMASINI İSTEMİYORUM'

Sorununu anlatan Bafralı çiftçi Mahmut Erol, "Tarım yapıyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi, istimlak yaptığı zaman bizim burada geçimimiz sona ereceği gibi ovanın da zarar göreceğini tahmin ediyoruz. Buranın betonlaşmasını istemiyoruz" sözleriyle projeye tepki gösterdi.

'EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASINI İSTEMİYORUZ'

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesindeki Kızılırmak Kuş Cenneti'nin bölgeye yakın olduğuna söyleyen Erol, "Oranın da ekolojik dengesinin bozulmasını istemiyoruz. Çünkü burada hal yapıldığı zaman kamyonların, vasıtaların set üzerinden geçeceği söyleniyor. Oranın da, tarım alanlarının da zarar göreceği için biz kesinlikle hal yapılmasını istemiyoruz" dedi ve doğa tahribatı tehdidine dikkat çekti.

'BİRİNCİ SINIF SULU TARIM ARAZİSİ'

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akar, "Arkamda gördüğünüz araziye, Bafra hali yetersiz kaldığı için belediye tarafından hal yapılmak üzere talep edildi. Bakın, lahana tarlası, yan taraf çeltik tarlası, onun yanı kapya biber tarlası... Arkamızda su kanalı geçiyor. Birinci sınıf sulu tarım arazisi. Eğim sıfır gibi. Burada 186 dönüm arazi, tarım dışı amaçla kullanılması talep ediliyor" diyerek arazinin tarıma elverişli olduğunu vurguladı.

'İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ'

Akar, Haziran ayında konunun Toprak Koruma Kurulu'nda gündeme geldiğini belirterek ANKA'ya şunları söyledi:

"Burası için Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA şerh koydu. Burası birinci sınıf sulu tarım arazisidir. Bafra Ovası'nın içerisinde kalmaktadır. Buranın tarım dışına çıkarılması doğru değildir. Fakat, diğer üyelerin çoğunluğuyla karar alındı. Kamu yararı var denilerek 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereği Bafra Ovası, büyük ova kapsamında kaldığı için Bakanlar Kurulu'na gönderildi. Şimdi Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak karar bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası olarak Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak karara bir iptal davası açacağız. Toprak Koruma Kurulu'nun aldığı bu kararı iptal ettirmeye çalışacağız hukuk önünde. Ancak belediye ‘acele el koyma’ya başlamış. Kamulaştırmalar yapılıyor, paralar bankaya yatırılıyor. Çiftçilerden, toprak sahiplerinden imza toplanmaya çalışılıyor."

Akar, Ziraat Mühendisleri Odası olarak Bafralı çiftçilerin sonuna karar yanında olacaklarını söyledi.

'TARIM ARAZİMİZİ ELİMİZDEN ALDIKLARINDA NE YAPACAĞIZ BİZ; ÇOCUKLAR, VATANDAŞ NE YİYECEK?'

Tarım arazilerinin kamulaştırılmak istenmesine tepki gösteren Bafralı çiftçi Sultan Köse, "Tarım yapılan yerlere, taşlandırma, betonlaştırma yapıyorlar. Tarım arazimizi elimizden aldıklarında ne yapacağız biz? O zaman bu köyden çıkalım, gidelim. Elimizden aldıktan sonra bizim çoluk çocuğumuz, vatandaş ne yiyecek? Arazimizden çıkmak istemiyoruz. Su kanalımız, çeşmemiz var. Her şeyimiz var Allah'a çok şükür" dedi ve arazisini koruyacağını belirtti.